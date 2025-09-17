Greta Thunberg non è più nel direttivo della Global Sumud Flotilla
Greta Thunberg ha deciso di rinunciare al ruolo di membro del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, anche se continuerà a far parte della missione umanitaria via mare come partecipante e organizzatrice sul campo. La decisione deriverebbe da divergenze sulla gestione della comunicazione, secondo l’attivista svedese troppo incentrata sulla flotta diretta verso Gaza e meno attenta a ciò che sta accanendo nella Striscia. Thunberg, sicuramente il volto più noto tra le persone che partecipano alla missione umanitaria, avrebbe lasciato l’imbarcazione principale per trasferirsi in una barca più piccola. 🔗 Leggi su Lettera43.it
