Greta Thunberg litiga sulla comunicazione e molla il direttivo Flotilla

Lidentita.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Flotilla e ha deciso di scendere dalla nave Family per trasferirsi a bordo dell’Alma. Lo riporta l’inviato del Manifesto Lorenzo D’Agostino che è a bordo proprio della Sumud Flotilla. A confermare le “voci” (che poi tali non erano) è stato il giornalista Yusuf Omar che nella serata di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

In questa notizia si parla di: greta - thunberg

Greta Thunberg al Pride di Budapest vietato da Orbàn: “Attacco fascista ai diritti umani”

“Siamo in 200mila”, il Pride a Budapest è una sfida a Viktor Orban (sui cartelli col rossetto): al corteo Elly Schlein e Greta Thunberg

Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

