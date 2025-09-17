Greta Thunberg litiga sulla comunicazione e molla il direttivo Flotilla
Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Flotilla e ha deciso di scendere dalla nave Family per trasferirsi a bordo dell’Alma. Lo riporta l’inviato del Manifesto Lorenzo D’Agostino che è a bordo proprio della Sumud Flotilla. A confermare le “voci” (che poi tali non erano) è stato il giornalista Yusuf Omar che nella serata di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Greta #Thunberg si è dimessa dal direttivo della #Flotilla, perché non è d'accordo con la Flotilla. Se la critica Greta Thunberg, forse possiamo farlo anche noi. - X Vai su X
Guardate questa foto. Sono Greta Thunberg e Francesca Albanese, le due furbette che incantano la sinistra. Una, senza particolari meriti, si è messa a fare le battaglie per il clima e ora tifa Palestina, l’altra ha scoperto che fare politica è una scorciatoia - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Greta Thunberg lascia il direttivo e cambia nave: «Si parla troppo di noi e poco di Gaza e Palestina». Cosa è successo - Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla e si trasferisce dalla nave 'Family' alla nave Alma. Segnala msn.com
Flottilla, Greta Thunberg lascia il comitato direttivo: «Resto come organizzatrice e partecipante» - L'attivista svedese, secondo «il Manifesto», ha lasciato l'imbarcazione principale a capo della missione per trasferirsi in una barca più piccola ... msn.com scrive