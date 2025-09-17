Greta Thunberg lascia il direttivo della Sumud Flotilla L’attivista cambia nave e finisce sulla Alma

Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla e si sarebbe trasferita dalla nave “Family” alla nave Alma. A raccontarlo è l’inviato del Manifesto a bordo della Sumud Flotilla Lorenzo D’Agostino: «Nel pomeriggio di domenica – riporta il cronista – i partecipanti osservano Thunberg trascinare la sua valigia lungo la banchina, lasciare la Family, la nave che ospita il comitato organizzatore, e trasferirsi sulla Alma. Sul sito ufficiale della missione il suo nome è scomparso dalla lista dei membri del direttivo. Secondo fonti consultate da il manifesto, le divergenze sarebbero legate a una comunicazione troppo incentrata sulle vicende interne della flottiglia e non abbastanza sul genocidio in Palestina». 🔗 Leggi su Open.online

