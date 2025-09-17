Greta Thunberg lascia il direttivo della Sumud Flotilla L’attivista cambia nave e finisce sulla Alma
Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla e si sarebbe trasferita dalla nave “Family” alla nave Alma. A raccontarlo è l’inviato del Manifesto a bordo della Sumud Flotilla Lorenzo D’Agostino: «Nel pomeriggio di domenica – riporta il cronista – i partecipanti osservano Thunberg trascinare la sua valigia lungo la banchina, lasciare la Family, la nave che ospita il comitato organizzatore, e trasferirsi sulla Alma. Sul sito ufficiale della missione il suo nome è scomparso dalla lista dei membri del direttivo. Secondo fonti consultate da il manifesto, le divergenze sarebbero legate a una comunicazione troppo incentrata sulle vicende interne della flottiglia e non abbastanza sul genocidio in Palestina». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: greta - thunberg
Greta Thunberg al Pride di Budapest vietato da Orbàn: “Attacco fascista ai diritti umani”
“Siamo in 200mila”, il Pride a Budapest è una sfida a Viktor Orban (sui cartelli col rossetto): al corteo Elly Schlein e Greta Thunberg
Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania
Flotilla per Gaza, Greta Thunberg lascia ìl direttivo e cambia nave - X Vai su X
Sky tg24. . La Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale nonviolenta con centinaia di attivisti da oltre 40 paesi, tra cui Greta Thunberg e Mariana Mortagua, è partita dalla Grecia direzione Gaza per sfidare il blocco navale imposto da Israele - facebook.com Vai su Facebook
Sumud Flotilla, Greta Thunberg lascia comitato direttivo: resta come organizzatrice e partecipante; Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla: Si parla troppo di noi e poco di Gaza; Flottilla, Greta Thunberg lascia il comitato direttivo: «Resto come organizzatrice e partecipante».
Perché Greta Thunberg lascia il consiglio direttivo della Flotilla: cosa sta succedendo - L’attivista Greta Thunberg ha cambiato nave ma fa ancora parte della missione verso Gaza come semplice volontaria ... Secondo fanpage.it
Flotilla in acque internazionali, Greta lascia il direttivo: "Si parla troppo di noi e poco di Gaza" - Anche il giornalista e influencer Yusuf Omar annuncia su Instagram che abbandona la navigazione per ragioni di "strategia comunicativa" ... Segnala msn.com