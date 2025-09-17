ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cambio di nave e l’uscita dal direttivo. Greta Thunberg ha deciso di lasciare il comitato direttivo della Flotilla, spostandosi dalla nave Family – che ospita il gruppo organizzatore – alla nave Alma. A raccontarlo è Lorenzo D’Agostino, inviato del Manifesto a bordo della missione: ha descritto l’attivista mentre trascinava la sua valigia lungo la banchina, lasciando la Family per trasferirsi sull’altra imbarcazione. Sul sito ufficiale della missione il suo nome è già scomparso dall’elenco dei membri del direttivo. Le motivazioni dietro la scelta. Secondo alcune fonti citate dal Manifesto, le divergenze sarebbero nate da una comunicazione interna troppo focalizzata sulla Flotilla e non abbastanza sulla questione palestinese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla ma resta a bordo della missione