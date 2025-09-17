Greta Thunberg fa un passo indietro nella flottiglia | priorità a Gaza

Pur rimanendo al fianco dell’equipaggio, Greta Thunberg ha scelto di fare un passo indietro dal vertice operativo della flotilla che trasporta aiuti umanitari verso Gaza. La giovane attivista svedese continuerà il viaggio, ma con un diverso ruolo, convinta che si debba ridare centralità alla tragedia palestinese, anziché alle dinamiche interne dell’armata civile. L’addio al ruolo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg lascia il comitato direttivo. Gli ultimi aggiornamenti; Flotilla, oggi la seconda partenza per Gaza (senza scali): si uniscono le navi italiane da Siracusa. Il percorso e quando arrivano; Israele vuole bloccare la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza. Ma gli attivisti: “Avanti fino all’ultimo”.

greta thunberg fa passoFlotilla, Greta Thunberg: de redenen achter haar ontslag - L'uscita di Greta Thunberg dalla Flotilla evidenzia dinamiche interne complesse e segna un momento di svolta nell’attivismo ambientale globale. Come scrive notizie.it

greta thunberg fa passoFlotilla in acque internazionali, Greta lascia il direttivo: "Si parla troppo di noi e poco di Gaza" - Anche il giornalista e influencer Yusuf Omar annuncia su Instagram che abbandona la navigazione per ragioni di "strategia comunicativa" ... Si legge su msn.com

