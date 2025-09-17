Greta Thunberg e la separazione dalla Sumud Flotilla | ecco il motivo che ha portato alla scelta
Greta Thunberg, la nota attivista svedese, ha lasciato il comitato direttivo della Sumud Flotilla, la missione navale diretta a Gaza con l’obiettivo di rompere l’embargo e portare aiuti umanitari alla popolazione, colpita da alcuni droni alla sua partenza da Tunisi. Secondo la dichiarazione rilasciata dalla stessa Thunberg, il suo ruolo all’interno della missione è destinato a cambiare, ma non la sua partecipazione: Tutti abbiamo un ruolo: il mio non sarà nel comitato direttivo, ma come organizzatrice e partecipante. Tuttavia, il suo nome è scomparso dalla lista dei membri del direttivo sul sito ufficiale della missione, alimentando ulteriormente le ipotesi di una frattura interna. 🔗 Leggi su Cultweb.it
greta - thunberg
