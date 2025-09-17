Greta Thunberg abbandona il direttivo della Flotilla | Si parla troppo poco di Gaza

Ildifforme.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena sulla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Dopo giorni piuttosto concitati, diverse difficoltà nella partenza delle navi e varie polemiche sui partecipanti, l’attivista Greta Thunberg, tra i fautori del viaggio, ha deciso di abbandonare il direttivo della Flotilla. A rivelarlo è l’inviato del Manifesto a bordo della nave, Lorenzo D’Agostino, il quale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

greta thunberg abbandona il direttivo della flotilla si parla troppo poco di gaza

© Ildifforme.it - Greta Thunberg abbandona il direttivo della Flotilla: “Si parla troppo poco di Gaza”

In questa notizia si parla di: greta - thunberg

Greta Thunberg al Pride di Budapest vietato da Orbàn: “Attacco fascista ai diritti umani”

“Siamo in 200mila”, il Pride a Budapest è una sfida a Viktor Orban (sui cartelli col rossetto): al corteo Elly Schlein e Greta Thunberg

Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

Sumud Flotilla, Greta Thunberg lascia comitato direttivo: resta come organizzatrice e partecipante; Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla: Si parla troppo di noi e poco di Gaza; Flottilla, Greta Thunberg lascia il comitato direttivo: «Resto come organizzatrice e partecipante».

greta thunberg abbandona direttivoGreta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla: “Si parla troppo di noi e poco di Gaza” - Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla e si trasferisce dalla nave 'Family' alla nave Alma. Come scrive msn.com

Flotilla, Greta Thunberg lascia il direttivo e cambia nave: «Si parla troppo di noi e poco di Gaza e Palestina». Cosa è successo - Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla e si trasferisce dalla nave 'Family' alla nave Alma. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Greta Thunberg Abbandona Direttivo