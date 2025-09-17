Greta Thunberg abbandona il direttivo della Flotilla | Si parla troppo poco di Gaza

Colpo di scena sulla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla . Dopo giorni piuttosto concitati, diverse difficoltà nella partenza delle navi e varie polemiche sui partecipanti, l’attivista Greta Thunberg , tra i fautori del viaggio, ha deciso di abbandonare il direttivo della Flotilla. A rivelarlo è l’inviato del Manifesto a bordo della nave, Lorenzo D’Agostino, il quale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

