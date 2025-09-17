Greta Thunberg fa scuola, anche nelle fughe sotto i riflettori. Dopo il suo abbandono eclatante dal direttivo della Flotilla anche la giornalista e influencer Yusuf Omar annuncia su Instagram che lascia la navigazione. Problemi – scrive – di “strategia comunicativa”. Gli stessi che avrebbe addotto la leader pro Pal svedese, con il consueto grugno, per motivare il suo cambio di rotta, lasciare la plancia di comando e trasferirsi dalla nave Family alla nave Alma. Ultim’ora: Greta lascia il direttivo della Flotilla. Scarsi i dettagli sulla decisione inaspettata. Solo quelli che provengono dai pochi cronisti a bordo, quelli graditi ai volontari pro Pal, come dimostra la cacciata della giornalista de La Stampa, Francesca Del Vecchio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Greta abbandona la plancia di comando della Flotilla: si parla troppo di noi e poco di Gaza. Ma davvero?