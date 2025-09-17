Green Market Festival alla Città dell' Altra Economia
Il 28 settembre torna il Green Market Festival, l'evento mensile sostenibile, ideato da Laura Carli e Stefania Romano dell’Associazione EticArte e giunto al quinto anno di attività.Proprio il 28 settembre infatti il Green Market Festival festeggia il quinto anniversario dalla prima edizione nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Green Market Festival a Testaccio - E il Green Market Festival ritorna nella consueta location della Città dell'Altra Economia, all'ex mattatoio di Testaccio, con un'edizione interessante e coinvolgente. Da romatoday.it