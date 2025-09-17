Il giocatore canadese di softball ha commosso il web: il messaggio notturno ai suoi compagni di squadra è diventato un manifesto sul potere dello sport e della vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Grazie a voi non mi sento un vecchio": Nelson, 81 anni, e il manifesto più bello sullo sport