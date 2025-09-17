Grande successo per l’evento Dirigenti Industriali e Cariche Societarie organizzato dallo Studio Marco De Bellis & Partners
L’iniziativa, pensata per stimolare un confronto di alto livello sui temi giuslavoristici legati alla figura del dirigente industriale e al suo ruolo nelle strutture societarie, ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale e professionale. Tra i relatori: l’Avv. Marco De Bellis, il Dr. Giovanni Pagnacco, Presidente ALDAI-FederManager; il Dr. Ezio Siniscalchi, già Presidente del Tribunale di Bergamo; l’Avv. Salvatore Trifirò, tra i più noti avvocati giuslavoristi italiani;; e la Prof.ssa Francesca Marinelli, dell’Università degli Studi di Milano. Le tematiche al centro del convegno Il dibattito ha affrontato questioni centrali per la governance delle imprese moderne: l’evoluzione della figura del dirigente industriale nella giurisprudenza, illustrata dal Dr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: grande - successo
Il grande successo su prime video che sostituisce bosch
Emmy nomination di pedro pascal: riscopri il suo grande successo televisivo con 89% su rt
90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni
Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano le SERATE DI BURRACO al Molino Dugnani (Sant'Agata). La partecipazione è GRATUITA. Info-line 347.2740569 - facebook.com Vai su Facebook
Un trofeo "Pellegrini" di grande successo - Un grande successo per l’edizione 2025 del trofeo "Carlo Alberto Pellegrini", a Marginone, gara ciclistica che va in onda da quasi mezzo secolo e che ricorda un giovane deceduto in un tragico ... Segnala lanazione.it