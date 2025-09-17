Grande Fratello Simona Ventura svela il primo concorrente | di chi si tratta VIDEO

Tvzap.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News Tv. L’attesa è finita: il Grande Fratello 2025 comincia a svelare le sue carte. Mediaset ha trasmesso poche ore fa il promo che conferma il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del reality, in onda dal 29 settembre in prima serata su Canale 5. Si tratta di Matteo, un pugile che ha già conquistato la curiosità del pubblico. Un volto nuovo, coerente con la promessa della conduttrice Simona Ventura: tornare a un GF delle origini, fatto di persone comuni, lontane dai riflettori e dai grandi numeri social. Leggi anche: Serata da dimenticare per Michelle Hunziker: “Le ha rovinato la festa” Il ritorno alle origini voluto da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Grande Fratello”, Simona Ventura svela il primo concorrente: di chi si tratta (VIDEO)

