Grande Fratello Simona Ventura svela il primo concorrente | di chi si tratta VIDEO
News Tv. L’attesa è finita: il Grande Fratello 2025 comincia a svelare le sue carte. Mediaset ha trasmesso poche ore fa il promo che conferma il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del reality, in onda dal 29 settembre in prima serata su Canale 5. Si tratta di Matteo, un pugile che ha già conquistato la curiosità del pubblico. Un volto nuovo, coerente con la promessa della conduttrice Simona Ventura: tornare a un GF delle origini, fatto di persone comuni, lontane dai riflettori e dai grandi numeri social. Leggi anche: Serata da dimenticare per Michelle Hunziker: “Le ha rovinato la festa” Il ritorno alle origini voluto da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Ogni storia merita di essere raccontata e nella Casa arrivano quelle di persone comuni, come voi, come Matteo, pronto ad affrontare una nuova sfida Grande Fratello, un nuovo inizio, prossimamente su #Canale5 e su Mediaset Infinity - X Vai su X
Botta e risposta (ironico) tra l'ex vincitrice del Grande Fratello e la conduttrice - facebook.com Vai su Facebook
Mi spiace, tu non entrerai al GF | Simona Ventura senza mezze misure, ecco gli esclusi dal reality; Simona Ventura presenta Matteo, primo concorrente ufficiale del Grande Fratello: sarebbe un ex campione di pugilato; Grande Fratello, Matteo è il primo concorrente: conosce a memoria la Divina Commedia.
Grande Fratello 2025: Simona Ventura svela il primo concorrente - Simona Ventura svela Matteo, pugile e primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: "Il gigante buono". Segnala donnaglamour.it
Grande Fratello, l'annuncio di Simona Ventura: ecco il nome del primo concorrente - C’è tanta curiosità nel sapere chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione, ecco che Simona Ventura, che sarà ... Secondo notizie.it