Grande Fratello Matteo è il primo concorrente | l’annuncio di Simona Ventura
Matteo è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello, spunta il video di presentazione. Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello e in molti si chiedono chi farà parte del cast della nuova edizione condotta su Canale 5 da Simona Ventura. Nelle scorse ore la conduttrice ha annunciato il primo concorrente ufficiale, sui profili social del noto reality è stato pubblicato il video di presentazione del gieffino, si chiama Matteo. La Ventura ha rivelato: “Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni, proprio come voi e come Matteo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Riferendosi al primo concorrente del Grande Fratello ha poi detto: “Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche nel ring. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Ogni storia merita di essere raccontata e nella Casa arrivano quelle di persone comuni, come voi, come Matteo, pronto ad affrontare una nuova sfida Grande Fratello, un nuovo inizio, prossimamente su #Canale5 e su Mediaset Infinity - X Vai su X
