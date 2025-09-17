Grande Fratello Matteo è il primo concorrente | conosce a memoria la Divina Commedia

Quest'anno solo concorrenti sconosciuti al grande pubblico: Matteo è il primo concorrente presentato da Simona Ventura, è un ex pugile che allena anche la mente. Il Grande Fratello inizia a far intravedere le sue carte. Come anticipato, i gieffini di questa edizione saranno tutti Nip, ossia volti nuovi mai apparsi né in televisione né sui social. A confermarlo è stata la conduttrice Simona Ventura, che ha presentato il primo concorrente in una clip trasmessa su Canale 5. Matteo: un ex pugile entra nella Casa Nel breve promo, Simona ha spiegato che quest'anno la Casa accoglierà storie di persone comuni, per riportare emozioni autentiche all'interno del reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

