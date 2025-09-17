Grande Fratello Matteo è il primo concorrente | conosce a memoria la Divina Commedia

Movieplayer.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno solo concorrenti sconosciuti al grande pubblico: Matteo è il primo concorrente presentato da Simona Ventura, è un ex pugile che allena anche la mente. Il Grande Fratello inizia a far intravedere le sue carte. Come anticipato, i gieffini di questa edizione saranno tutti Nip, ossia volti nuovi mai apparsi né in televisione né sui social. A confermarlo è stata la conduttrice Simona Ventura, che ha presentato il primo concorrente in una clip trasmessa su Canale 5. Matteo: un ex pugile entra nella Casa Nel breve promo, Simona ha spiegato che quest'anno la Casa accoglierà storie di persone comuni, per riportare emozioni autentiche all'interno del reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

grande fratello matteo 232 il primo concorrente conosce a memoria la divina commedia

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Matteo è il primo concorrente: "conosce a memoria la Divina Commedia"

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Grande Fratello Matteo è il primo concorrente; Grande Fratello Simona Ventura presenta il primo concorrente nip chi è Matteo; Matteo Franzoso è morto | aveva 25 anni lo sciatore azzurro era caduto in allenamento con la Nazionale.

grande fratello matteo 232Grande Fratello: presentato il primo concorrente, Matteo Azzali - Dopo settimane di attesa e di indiscrezioni, arriva finalmente il nome del primo concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande ... Si legge su tuttosulgossip.it

grande fratello matteo 232Simona Ventura presenta Matteo, primo concorrente ufficiale del Grande Fratello: sarebbe un ex campione di pugilato - Sembrerebbe essere un campione di pugilato il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Matteo 232