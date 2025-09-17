Grande Fratello | chi è Matteo Azzali il passato sportivo e televisivo del primo concorrente
Dal ring alla Casa più spiata d'Italia: il percorso di Matteo Azzali, tra sport, televisione e la nuova sfida nel reality di Canale 5. Poche ore dopo la messa in onda del promo di Canale 5, in cui Simona Ventura annunciava il primo concorrente del nuovo Grande Fratello come un ex pugile di nome Matteo, l'identità del gieffino è stata svelata da Unshow: si tratta di Matteo Azzali. Ecco cosa sappiamo di lui. La clip non mostrava il volto del concorrente, ma il mistero non è durato a lungo. Nel giro di poco tempo, l'identità di Matteo ha iniziato a circolare sul web insieme alle prime informazioni sul suo passato sportivo e televisivo e alle foto che il pugile ha condiviso sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Ogni storia merita di essere raccontata e nella Casa arrivano quelle di persone comuni, come voi, come Matteo, pronto ad affrontare una nuova sfida Grande Fratello, un nuovo inizio, prossimamente su #Canale5 e su Mediaset Infinity - X Vai su X
Botta e risposta (ironico) tra l'ex vincitrice del Grande Fratello e la conduttrice - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello Matteo è il primo concorrente | conosce a memoria la Divina Commedia; Grande Fratello Simona Ventura presenta il primo concorrente nip chi è Matteo; Simona Ventura svelato il primo concorrente del Grande Fratello | Matteo è un gigante buono.
Parma torna al Grande Fratello: Matteo Azzali è il primo concorrente (annunciato dalla Ventura) - Il primo concorrente ad essere annunciato da Simona Ventura e Matteo Azzali. Da gazzettadiparma.it
Il primo concorrente scelto per il Grande Fratello è stato già in televisione: ecco chi è Matteo Azzali - Matteo Azzali, 47enne maestro di boxe con 60mila followers, è il primo concorrente del Grande Fratello. Riporta fanpage.it