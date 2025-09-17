Grande Fratello | chi è Matteo Azzali il passato sportivo e televisivo del primo concorrente

Dal ring alla Casa più spiata d'Italia: il percorso di Matteo Azzali, tra sport, televisione e la nuova sfida nel reality di Canale 5. Poche ore dopo la messa in onda del promo di Canale 5, in cui Simona Ventura annunciava il primo concorrente del nuovo Grande Fratello come un ex pugile di nome Matteo, l'identità del gieffino è stata svelata da Unshow: si tratta di Matteo Azzali. Ecco cosa sappiamo di lui. La clip non mostrava il volto del concorrente, ma il mistero non è durato a lungo. Nel giro di poco tempo, l'identità di Matteo ha iniziato a circolare sul web insieme alle prime informazioni sul suo passato sportivo e televisivo e alle foto che il pugile ha condiviso sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

