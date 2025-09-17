Grande Fratello 2025 svelati i tre opinionisti ufficiali | nuovo modo per votare

Il Grande Fratello 2025 si prepara a tornare su Canale 5 dal 29 settembre 2025. Gli opinionisti ufficiali sono stati finalmente confermati: si tratta di tre ex concorrenti storici del reality Mediaset. Inoltre spunta il nome di un quarto personaggio che potrebbe aggiungersi a questi già citati. La nuova edizione sarà caratterizzata da tanti cambiamenti che vanno soprattutto dal televoto al regolamento: scopriamo insieme tutti i dettagli. Grande Fratello: Simona Ventura conferma i nuovi opinionisti. A sciogliere ogni dubbio è stata la stessa Simona Ventura, che ha condiviso una Instagram Story per confermare i nomi dei tre commentatori esperti: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

