Grande Fratello 2025 svelati i tre opinionisti ufficiali | nuovo modo per votare
Il Grande Fratello 2025 si prepara a tornare su Canale 5 dal 29 settembre 2025. Gli opinionisti ufficiali sono stati finalmente confermati: si tratta di tre ex concorrenti storici del reality Mediaset. Inoltre spunta il nome di un quarto personaggio che potrebbe aggiungersi a questi già citati. La nuova edizione sarà caratterizzata da tanti cambiamenti che vanno soprattutto dal televoto al regolamento: scopriamo insieme tutti i dettagli. Grande Fratello: Simona Ventura conferma i nuovi opinionisti. A sciogliere ogni dubbio è stata la stessa Simona Ventura, che ha condiviso una Instagram Story per confermare i nomi dei tre commentatori esperti: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Ogni storia merita di essere raccontata e nella Casa arrivano quelle di persone comuni, come voi, come Matteo, pronto ad affrontare una nuova sfida Grande Fratello, un nuovo inizio, prossimamente su #Canale5 e su Mediaset Infinity - X Vai su X
Grande Fratello, svelati i motivi e i nomi delle concorrenti che subiranno dei provvedimenti in diretta.
Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO) - Nel primo promo del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato ufficialmente Matteo, il primo concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5. Segnala comingsoon.it
Grande Fratello 2025: Simona Ventura svela il primo concorrente ufficiale - Manca ormai meno di due settimane al ritorno del Grande Fratello su Canale 5 e, fino a ieri, regnava il mistero più assoluto: nessuno spot ufficiale, nessuna anticipazione concreta e soprattutto nessu ... Si legge su quilink.it