Grande Fratello 2025 chi sono i primi tre concorrenti | Matteo Azzali è già stato in tv

Notizieaudaci.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona Ventura ha svelato i primi tre protagonisti del Grande Fratello. La nuova edizione del Grande Fratello è alle porte e, per la prima volta, la conduzione è affidata a Simona Ventura. In un promo ufficiale andato in onda su Canale 5, la conduttrice ha svelato il nome del primo concorrente: Matteo Azzali, 47 anni, originario di Parma. “Matteo è un gigante buono – dice Ventura nel video – il rispetto se l’è guadagnato fuori e dentro il ring. Oltre al corpo, allena anche la mente: conosce a memoria la Divina Commedia. Non sarà facile metterlo al tappeto”. Chi è Matteo Azzali. Alto 193 cm, Matteo Azzali non è un volto nuovo per gli appassionati di sport. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

grande fratello 2025 chi sono i primi tre concorrenti matteo azzali 232 gi224 stato in tv

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello 2025, chi sono i primi tre concorrenti: Matteo Azzali è già stato in tv

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Simona Ventura ha svelato chi sarà il primo concorrente ufficiale del suo Grande Fratello; Grande Fratello 2025, svelato il primo concorrente: ecco chi è; Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO).

grande fratello 2025 sonoGrande Fratello 2025: Simona Ventura svela il primo concorrente ufficiale - Manca ormai meno di due settimane al ritorno del Grande Fratello su Canale 5 e, fino a ieri, regnava il mistero più assoluto: nessuno spot ufficiale, nessuna anticipazione concreta e soprattutto nessu ... Segnala quilink.it

grande fratello 2025 sonoChi è Jonas, secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025/ “Animo ribelle, cerca l’amore vero” - Jonas, chi è il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: presentato da Simona Ventura in un nuovo promo tv, tutto su di lui ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Sono