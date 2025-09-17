Grande Fratello 2025 chi sono i primi tre concorrenti | Matteo Azzali è già stato in tv
Simona Ventura ha svelato i primi tre protagonisti del Grande Fratello. La nuova edizione del Grande Fratello è alle porte e, per la prima volta, la conduzione è affidata a Simona Ventura. In un promo ufficiale andato in onda su Canale 5, la conduttrice ha svelato il nome del primo concorrente: Matteo Azzali, 47 anni, originario di Parma. “Matteo è un gigante buono – dice Ventura nel video – il rispetto se l’è guadagnato fuori e dentro il ring. Oltre al corpo, allena anche la mente: conosce a memoria la Divina Commedia. Non sarà facile metterlo al tappeto”. Chi è Matteo Azzali. Alto 193 cm, Matteo Azzali non è un volto nuovo per gli appassionati di sport. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Con la sua forza ha conquistato tutto da sola, sotto la sua corazza nasconde un cuore di infinita dolcezza… Anita, la Casa di #GrandeFratello ti aspetta - X Vai su X
Botta e risposta (ironico) tra l'ex vincitrice del Grande Fratello e la conduttrice - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura ha svelato chi sarà il primo concorrente ufficiale del suo Grande Fratello; Grande Fratello 2025, svelato il primo concorrente: ecco chi è; Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO).
Grande Fratello 2025: Simona Ventura svela il primo concorrente ufficiale - Manca ormai meno di due settimane al ritorno del Grande Fratello su Canale 5 e, fino a ieri, regnava il mistero più assoluto: nessuno spot ufficiale, nessuna anticipazione concreta e soprattutto nessu ... Segnala quilink.it
Chi è Jonas, secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025/ “Animo ribelle, cerca l’amore vero” - Jonas, chi è il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: presentato da Simona Ventura in un nuovo promo tv, tutto su di lui ... ilsussidiario.net scrive