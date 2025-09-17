Grande Fratello 2025 chi il primo concorrente | nome lavoro età social e perchè è già stato in TV
Il nome del primo concorrente del Grande Fratello 2025 è stato svelato da Simona Ventura in un primo spot ufficiale. Il nuovo inquilino della casa più spiata d’Italia si chiama Matteo e viene descritto come un “gigante buono” che allena corpo e mente e che ama destreggiarsi tra guantoni da boxe e versi della Divina Commedia. Il volto non viene mostrato, ma noi abbiamo già scoperto dettagli importanti sulla sua biografia. Inoltre sembra non sia del tutto nuovo al mondo dello spettacolo: scopriamo insieme perchè. Grande Fratello 2025: chi è il primo concorrente Matteo Azzali. Matteo Azzali non è proprio un volto sconosciuto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
