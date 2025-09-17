Granchio blu 3,1 milioni di indennizzi liquidati
Oltre 3,1 milioni di euro già liquidati a 282 imprese della pesca e dell’acquacoltura per i danni causati dall’emergenza granchio blu nel 2023. La Regione Emilia-Romagna, spiega una nota, ha erogato i fondi stanziati dal commissario straordinario governativo (2,9 milioni) e le risorse del Masaf (198mila euro) per danni da mancata produzione, gestendo le domande attraverso la piattaforma Siag. Restano da corrispondere ulteriori 447mila euro di fondi ministeriali, che saranno liquidati non appena trasferiti dal Governo. "Siamo al fianco delle comunità costiere" spuega l’l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi (foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
