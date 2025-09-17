Gran Premio Nuvolari 290 equipaggi attraversano il cuore della città estense

La città estense si prepara ad accogliere nuovamente il fascino delle auto storiche con il passaggio del Gran Premio Nuvolari, in programma domenica 21 settembre alla mattina dalle 11.30.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLe vetture partecipanti – ben 290 equipaggi provenienti da tutto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

