Gragnano bene comune all’associazione Michele Isubaleu

Sarà l'Associazione Michele Isubaleu a ricevere quest'anno, a Gragnano, la benemerenza civica "Gragnano bene comune". Il 27 settembre alle ore 10.30 presso il Centro Culturale l'Amministrazione comunale consegnerà il riconoscimento alla presidente Maria Cristina Schiavi. Da vent'anni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

