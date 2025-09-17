65ma edizione per il Grand Prix de Wallonie: davanti al pubblico di casa si esalta un super Arnaud De Lie che domina sullo strappo che porta a Namur portandosi a casa il 31mo successo in carriera, quinto stagionale. Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Edoardo Zamperini (Arkéa – B&B Hôtels Continentale), Kamil Gradek (Bahrain – Victorious), Martin Urianstad Bugge (Uno-X Mobility), Bram Dissel (BEAT Cycling Club) e Kenny Molly (Van Rysel Roubaix). Il gruppo ha gestito però al meglio la situazione non lasciando troppo spazio. Il tutto dunque si è andato a decidere con il plotone compatto negli ultimi 250 metri: De Lie ha trovato un’accelerazione devastante che è servita a beffare Emilien Jeannière (TotalEnergies) e Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GP Vallonia 2025: Arnaud De Lie vince in volata, quinto Matteo Trentin