GP Vallonia 2025 | Arnaud De Lie vince in volata quinto Matteo Trentin
65ma edizione per il Grand Prix de Wallonie: davanti al pubblico di casa si esalta un super Arnaud De Lie che domina sullo strappo che porta a Namur portandosi a casa il 31mo successo in carriera, quinto stagionale. Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Edoardo Zamperini (Arkéa – B&B Hôtels Continentale), Kamil Gradek (Bahrain – Victorious), Martin Urianstad Bugge (Uno-X Mobility), Bram Dissel (BEAT Cycling Club) e Kenny Molly (Van Rysel Roubaix). Il gruppo ha gestito però al meglio la situazione non lasciando troppo spazio. Il tutto dunque si è andato a decidere con il plotone compatto negli ultimi 250 metri: De Lie ha trovato un’accelerazione devastante che è servita a beffare Emilien Jeannière (TotalEnergies) e Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vallonia - arnaud
Nella prima serata italiana di venerdì 12 settembre si corre la prima prova dei #GPQCM: qui il campo partenti completo, che conta anche su Tadej Pogacar, Wout van Aert, Arnaud de Lie, Julian Alaphilippe... - facebook.com Vai su Facebook
GP di Vallonia 2025, sprint di potenza di Arnaud De Lie! 5° Matteo Trentin; GP di Vallonia 2025, la startlist definitiva; GP Vallonia 2025, il pavè della Citadelle de Namur decide la corsa. Ballerini e Trentin ci provano.
GP di Vallonia 2025, sprint di potenza di Arnaud De Lie! 5° Matteo Trentin - Il belga della Lotto ha accelerato negli ultimi 250 metri e ha avuto la meglio sul traguardo della Cittadella di Namur, resistendo al tentativo di ri ... Riporta msn.com
GP Vallonia 2025, il pavè della Citadelle de Namur decide la corsa. Ballerini e Trentin ci provano - Con anche la Vuelta andata in archivio, la stagione del ciclismo entra sempre di più nella sua fase finale. Scrive oasport.it