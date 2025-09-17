gordon lish al suo meglio come editor di se stesso

Gordon Lish, 91 anni, considerato l'eminenza grigia dell'editoria americana del Secondo Novecento è da sempre rimasto intrappolato dall'etichetta di scopritore di Raymond Carver e del minimalismo: ogni frase deve puntare non all'osso ma al midollo. Un rapporto controverso quello con Carver visto che moltissimi critici hanno accusato Lish di aver quasi costruito il fenomeno Carver senza rispettare la sua voce autentica. Eppure Lish - che ha scoperto anche scrittori come Harold Brodkey, Richard Ford, Cynthia Ozick, David Leavitt, solo per citarne alcuni - è anche uno scrittore che ha sempre difeso la dignità e a volte la superiorità del racconto breve come genere letterario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

