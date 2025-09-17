Golden buzzer di mara e alessandro in italia’s got talent | rivivi l’emozione video
Italia’s Got Talent su Disney+: primi due semifinalisti già scelti. Le prime due puntate di Italia’s Got Talent, il popolare show televisivo prodotto da Fremantle Italia, sono state trasmesse in esclusiva su Disney+. Questi episodi hanno già decretato i primi due talenti che accederanno direttamente alle semifinali, grazie ai Golden Buzzer. La fase attualmente in corso è quella delle Audizioni, durante le quali si sono susseguite performance di altissimo livello, capaci di coinvolgere pubblico e giuria. Le performance che hanno conquistato la giuria. Il Golden Buzzer di Alessandro Cattelan: Akira 100%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: golden - buzzer
Italia’s Got Talent 2025, anticipazioni: il Golden Buzzer di Mara Maionchi
Italia's Got Talent Official. . Joe Romano | Audizioni Italia's Got Talent La voce di Joe è così potente da scatenare il Golden Buzzer di... #IGT è su Disney+ - facebook.com Vai su Facebook
AKIRA100% | Audizioni Italia's Got Talent AKIRA100% è: - il primo concorrente della prima puntata - il primo Golden Buzzer di questa edizione di #IGT - il primo Golden Buzzer di @alecattelan in veste di giudice. R E C O R D - X Vai su X
Italia’s Got Talent, rivivete l’emozione dei Golden Buzzer di Mara e Alessandro [VIDEO]; Italia’s Got Talent: il Golden Buzzer di Mara Maionchi; “Italia’s Got Talent”, ecco Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan.
Italia's Got Talent 2025 e i Golden Buzzer segreti - Cattelan: "Quel bacio sott'acqua per un minuto...". Elettra Lamborghini: "Salvai un coniglio in autostrada..." - L ... - Fru: "Vorrei Diodato sul palco di Italia's Got Talent che fa la stand up comedy, Ha una vena comica strabiliante". Da affaritaliani.it
Italia’s Got Talent, Alessandro Cattelan-Golden-Buzzer show: da Akira completamente nudo sul palco al suo bacio sott'acqua lungo un minuto / VIDEO - Akira Ohashi, in arte Akira 100% conquista Cattelan e Italia's Got Talent 2025 guadagnandosi un Golden Buzzer spettacolare ... Scrive affaritaliani.it