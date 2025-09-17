Gol Thuram l’attaccante francese firma il vantaggio dell’Inter contro l’Ajax all’esordio in Champions – VIDEO

Gol Thuram, il francese segna di testa su corner e regala il momentaneo 1-0 ai nerazzurri contro l’Ajax all’esordio in Champions – VIDEO. L’ Inter trova il vantaggio contro l’ Ajax grazie a un colpo di testa di Marcus Thuram al 42?, segnando il gol che sblocca il risultato della sfida valida per la Champions League. Dopo una prima mezz’ora di intenso equilibrio, con diverse occasioni da entrambe le parti, è stato il francese a farsi trovare pronto sul primo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battendo il portiere avversario Jaros. La rete di Thuram arriva dopo una fase concitata della partita: pochi minuti prima l’Inter aveva subito un episodio controverso, con un rigore inizialmente concesso per un fallo su Thuram e poi revocato dopo l’on field review per un fallo precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com

