Global Sumud Flotilla Lorenzo D' Agostino | Cerchiamo di mantenere il canale umanitario aperto
A "È Sempre Cartabianca" il giornalista in collegamento dalla nave: "Basta aiuti umanitari di tiro a bersaglio sui civili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
Rotta verso Gaza, la Global Sumud Flotilla non si ferma. Annalisa Corrado a greenreport: «La decarbonizzazione resta lo strumento per la pace più potente che abbiamo» - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, giorno 15. Edificio dopo edificio, Gaza sta svanendo. Ad aprile l’ONU stimava che il 92% delle abitazioni fosse stato distrutto o danneggiato. Oggi la percentuale è ancora più alta. Trenta minuti. Questo è il tempo concesso per lasciare la - facebook.com Vai su Facebook
Droni, ritardi e ostacoli non fermano la Sumud: la Flotilla verso Gaza; Paliano, flash mob in Piazza Indipendenza per sostenere la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza; Global Sumud Flottilla, in migliaia al corteo a Roma: «Se fermano le navi, blocchiamo la città». Tensione a San Lorenzo.
Droni, ritardi e ostacoli non fermano la Sumud: la Flotilla verso Gaza - Nel porto tunisino di Biserte, Zue Jernstedt ricorda i cori imparati durante il suo addestra ... Segnala ilmanifesto.it
Cotignola: una serata di solidarietà per Gaza e la Global Sumud Flotilla - Lunedì 15 settembre dalle 20 le associazioni cotignolesi in collaborazione con il l'Amministrazione comunale promuovono una iniziativa di solidarietà con ... ravennanotizie.it scrive