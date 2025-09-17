Global sumud flotilla è caos a bordo | Greta Thunberg lascia il direttivo e la Family Boat Governi preoccupati | Astenersi da azioni violente

Tra preoccupazione da parte dei governi, dimissioni e allontanamenti, prosegue il viaggio della Global sumud flotilla, la spedizione umanitaria che sta cercando di raggiungere Gaza. Diverse questioni interne starebbero minando il cima di serenità della Global sumud flotilla, la missione umanitaria internazionale che sta cercando di raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione assediata da Israele. Global sumud flotilla, è caos a bordo: Greta Thunberg lascia il direttivo (e la Family Boat). Governi preoccupati: “Astenersi da azioni violente” (ANSA FOTO) – Notizie.com Al momento la flotta ha raggiunto le acque internazionali dove si sono aggiunte le imbarcazioni partite dai porti tunisini. 🔗 Leggi su Notizie.com

