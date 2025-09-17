Global Flotilla Greta Thunberg lascia il direttivo e resta come organizzatrice e partecipante problemi comunicativi al centro più noi che Gaza

Tony La Piccirella, uno degli attivisti a bordo della nave Family da cui Greta Thunberg se n'è andata, ha smentito che la giovane svedese voglia ritirarsi dalla missione: "Sono state estrapolate frasi per destabilizzare l'opinione pubblica sulla missione della Flotilla" L'attivista svedese Gr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

