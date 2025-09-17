© Ilgiornaleditalia.it - Global Flotilla, Greta Thunberg lascia il direttivo e resta come organizzatrice e partecipante, "problemi comunicativi, al centro più noi che Gaza"

Tony La Piccirella, uno degli attivisti a bordo della nave Family da cui Greta Thunberg se n'è andata, ha smentito che la giovane svedese voglia ritirarsi dalla missione: "Sono state estrapolate frasi per destabilizzare l'opinione pubblica sulla missione della Flotilla " L'attivista svedese Gr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Greta Thunberg e la Flotilla, perchè l'attivista ha abbandonato la nave del direttivo: le divergenze e la strategia comunicativa; Greta Thunberg lascia il direttivo della Sumud Flotilla. L'attivista cambia nave e finisce sulla Alma; Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla ma continua nella missione. Barche verso Gaza.

Greta Thunberg lascia la Global Sumud Flotilla: cosa è successo e cosa significa? - L’attivista svedese si è dimessa dal comitato direttivo della Flotilla per Gaza dopo il presunto attacco con un drone in Tunisia. Come scrive alfemminile.com

Perché Greta Thunberg lascia il consiglio direttivo della Flotilla: cosa sta succedendo - L’attivista Greta Thunberg ha cambiato nave ma fa ancora parte della missione verso Gaza come semplice volontaria ... Riporta fanpage.it