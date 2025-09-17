Tempo di lettura: 3 minuti “OneAquaHealth” (OAH) è un Progetto Horizon EU iniziato il 1° gennaio 2023 che sta studiando la qualità delle acque dolci degli ambienti urbani di cinque città europee (Benevento, Coimbra, Ghent, Tolosa, Oslo) con la finalità di promuovere la filosofia One Health e monitorare le interconnessioni tra la salute degli ecosistemi acquatici e il benessere umano. Le città e le loro amministrazioni non sempre comprendono l’importanza degli ecosistemi acquatici urbani e spesso innescano competizioni non sostenibili (riduzione spazi, eccessivo taglio di vegetazione, artificializzazione degli argini, uso improprio delle acque, cementificazione inappropriata). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gli studenti del IIS Galilei-Vetrone di Benevento beta tester del progetto OneAquaHealth