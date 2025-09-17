La presenza dell’orso in Trentino non influisce sulle scelte turistiche del 67% degli italiani : è quanto emerge dal sondaggio condotto da Doxa per Trentino Marketing su un campione nazionale di 2.011 individui tra i 18 e i 75 anni, rappresentativo della popolazione.La domandaAlla domanda se la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: orsi - frenano

Gli orsi frenano le vacanze in Trentino? Ma va! Il 67% degli italiani viene lo stesso; La bufala del turismo in calo in Trentino per colpa degli orsi.

Gli orsi frenano le vacanze in Trentino? Ma va! Il 67% degli italiani viene lo stesso - Lo ha dimostrato un sondaggio condotto da Doxa per Trentino Marketing. trentotoday.it scrive

Chi ha paura degli orsi in Trentino? Le regole per vivere la montagna con consapevolezza - Con la conclusione del letargo invernale degli animali selvatici e l'inizio della nostra stagione delle vacanze, il tema della convivenza tra la nostra specie e quella degli orsi torna un argomento ... Secondo iodonna.it