Gli amori difficili | Italo Calvino e Sergio Endrigo tra parole e musica per Fiato ai libri

L’universo sottile e fragile dell’amore, in tutte le sue sfaccettature, sarà protagonista del prossimo appuntamento del festival di teatro letteratura Fiato ai Libri. Venerdì 19 settembre alle 21, a Palosco, è in programma una serata dove si intrecceranno musica e parole: “Gli amori difficili – Che fatica essere uomini” è un viaggio poetico in cui la scrittura di Italo Calvino incontra le melodie di Sergio Endrigo, per dare voce alle emozioni nascoste, alle inquietudini del cuore e alla delicatezza dei sentimenti più profondi. L’opera scelta, Gli amori difficili, racconta storie di passioni silenziose e incontri mancati, di attese e sguardi sospesi, dove l’amore non è trionfo ma ricerca, non è conquista ma spesso mancanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

