Gli Amici di Israele fanno infuriare Enzino Iacchetti
Enzo Iacchetti è una furia e litiga con il presidente della Federazione Amici di Israele. Il comico, già volto notissimo di Striscia la Notizia, s’è arrabbiato di brutto quando Eyal Mizrahi gli ha dato del fascista perché continuava a deplorare la condotta di Israele sulla vicenda di Gaza. Il tutto è accaduto davanti alle telecamere . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: amici - israele
Dal nucleare alla difesa: quando Israele e Iran erano amici
Gli Stati Uniti rivedono il “Rapporto sui diritti umani”: sparite le critiche a Israele e ai paesi amici. I dati? “Li trovate su Internet”
Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi incontra l'ambasciatore d'Israele in Italia: "Bisogna sempre rispettare gli amici"
"Sei fascista" - "Stronzo, scendo giù"Si accendono i toni tra Iacchetti e il presidente di "Amici di Israele", il quale sostiene che l'ingresso a Gaza costerà la vita a molti soldati israeliani e che, su 50 mila vittime, 25 mila sono terroristi di Hamas #fblifestyle #hatersg - facebook.com Vai su Facebook
"Sei fascista" - "Stronzo, scendo giù" Si accendono i toni tra Iacchetti e il presidente di "Amici di Israele", il quale sostiene che l'ingresso a Gaza costerà la vita a molti soldati israeliani e che, su 50 mila vittime, 25 mila sono terroristi di Hamas #esemprecartabian - X Vai su X
Stato palestinese, il passo di Macron fa infuriare gli Usa. Nelli Feroci: “Un gesto di solidarietà”; Attentato a Gerusalemme, Ginevra Bompiani fa infuriare David Parenzo: Israele il più grande terrorista; Così Netanyahu ha fatto infuriare l’intero mondo illuminato.