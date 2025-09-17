Gli Amici di Israele fanno infuriare Enzino Iacchetti

Lidentita.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enzo Iacchetti è una furia e litiga con il presidente della Federazione Amici di Israele. Il comico, già volto notissimo di Striscia la Notizia, s’è arrabbiato di brutto quando Eyal Mizrahi gli ha dato del fascista perché continuava a deplorare la condotta di Israele sulla vicenda di Gaza. Il tutto è accaduto davanti alle telecamere . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

gli amici di israele fanno infuriare enzino iacchetti

© Lidentita.it - Gli Amici di Israele fanno infuriare Enzino Iacchetti

In questa notizia si parla di: amici - israele

Dal nucleare alla difesa: quando Israele e Iran erano amici

Gli Stati Uniti rivedono il “Rapporto sui diritti umani”: sparite le critiche a Israele e ai paesi amici. I dati? “Li trovate su Internet”

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi incontra l'ambasciatore d'Israele in Italia: "Bisogna sempre rispettare gli amici"

Stato palestinese, il passo di Macron fa infuriare gli Usa. Nelli Feroci: “Un gesto di solidarietà”; Attentato a Gerusalemme, Ginevra Bompiani fa infuriare David Parenzo: Israele il più grande terrorista; Così Netanyahu ha fatto infuriare l’intero mondo illuminato.

Cerca Video su questo argomento: Amici Israele Fanno Infuriare