Gli “alunni del sole” tornano a Manchester, 15 anni dopo.

Gli “alunni” tornano a Manchester, 15 anni dopo. Oggi quelli di Conte, ieri quelli di Mazzarri che portò per la prima volta nella Champions League il Napoli di De Laurentiis. Quei “maestri” del 14 settembre 2011 si chiamavano Aguero, Dzeko, Kolarov e Silva e li allenava Mancini. Eppure a salire in cattedra furono Lavezzi e Cavani che diedero spettacolo regalando un 1-1 inimmaginabile all’esordio fino alla qualificazione storica agli ottavi. Quindici anni dopo quei maestri si chiamano Haaland, Dogu, Reijnders e Donnarumma in porta con Guardiola grande vecchio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

