Gli alunni del sole tornano a Manchester 15 anni dopo
Gli “alunni” tornano a Manchester, 15 anni dopo. Oggi quelli di Conte, ieri quelli di Mazzarri che portò per la prima volta nella Champions League il Napoli di De Laurentiis. Quei “maestri” del 14 settembre 2011 si chiamavano Aguero, Dzeko, Kolarov e Silva e li allenava Mancini. Eppure a salire in cattedra furono Lavezzi e Cavani che diedero spettacolo regalando un 1-1 inimmaginabile all’esordio fino alla qualificazione storica agli ottavi. Quindici anni dopo quei maestri si chiamano Haaland, Dogu, Reijnders e Donnarumma in porta con Guardiola grande vecchio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: alunni - sole
Che fine ha fatto la band gli Alunni del Sole? Dal successo esplosivo alla morte di Paolo Morelli
RADIO EDEN. Alunni del Sole · Concerto. Alunni del Sole - Concerto - 1969 #anni60 #ricordi #radioeden #musica #voci #alunnidelsole #imigliorianni #cantautore #musicaitaliana - facebook.com Vai su Facebook
Gli “alunni del sole” tornano a Manchester, 15 anni dopo.
Gli “alunni del sole” tornano a Manchester, 15 anni dopo - Gli “alunni del sole” del Napoli tornano a Manchester. Da ilnapolista.it