gli aerosmith pubblicano un nuovo singolo dopo oltre dieci anni insieme a yungblud

Gli Aerosmith continuano il sodalizio con Yungblud, insieme al quale hanno anticipato l’arrivo del nuovo singolo, My Only Angel, che segna il primo brano inedito di Tyler e soci dopo oltre dieci anni. Lo scorso 7 settembre, Steven Tyler e Joe Perry hanno unito le forze con Yungblud per rendere omaggio al compianto Ozzy Osbourne agli MTV Video Music Awards 2025. La performance agli MTV VMA si è aperta con Yungblud e le cover di Crazy Train di Ozzy e Changes dei Black Sabbath, per poi essere raggiunto sul palco da Steven Tyler e Joe Perry si sono uniti a lui per concludere l’omaggio con Mama, I’m Coming Home. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

