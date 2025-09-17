Giustizia | Zanettin ' per referendum formeremo Comitati per il sì'
Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Forza Italia insiste sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere per avere finalmente un giudice terzo ed imparziale e un Csm sottratto al condizionamento delle correnti. Dopo l'approvazione del testo, creeremo i Comitati del sì per sostenerlo al referendum confermativo di primavera". Ad annunciarlo il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Incredibile… e questa sarebbe “giustizia”? Ecco perché non ci fermeremo: avanti con la riforma della giustizia proposta dalla Lega, fino al referendum, nonostante i NO della sinistra e di chi non vuole cambiare le cose. - facebook.com Vai su Facebook
