Giustizia scioperano i lavoratori dei progetti Pnrr Bilotti M5s | Vanno stabilizzati
“Migliaia di lavoratrici e lavoratori, tra cui tanti anche a Salerno, del Ministero della Giustizia, impiegati nei progetti Pnrr, hanno scioperato per chiedere stabilizzazione, diritti e futuro. Senza lavoro stabile, la giustizia non può funzionare”. A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
"Giustizia al collasso", scioperano i lavoratori precari - La protesta indetta a livello nazionale dalla Cgil, un presidio a Trieste: consegnato un documento al prefetto ... Si legge su rainews.it
Sciopero dei precari Pnrr, Bilotti: “Servono stabilizzazioni per garantire la giustizia” - «Migliaia di lavoratrici e lavoratori, tra cui tanti anche a Salerno, del ministero della Giustizia, impiegati nei progetti Pnrr, hanno scioperato per ... Lo riporta infocilento.it