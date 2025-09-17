Giustizia | Schlein ' indecente baratto in maggioranza unico collante tra voi'

Roma, 17 set (Adnkronos) - "Avete proceduto con questa riforma a suon di forzature, quando mai si e' vista una riforma che nei quattro passaggi di aula non subisce nemmeno una modifica, nemmeno una. L'avete blindata per la vostra debolezza e le vostre divisioni". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera sulla riforma della giustizia. "Vi serve questa riforma come baratto al vostro interno, un baratto indecente tra riforma della giustizia, autonomia e premierato. Uno scambio che è l'unico collante tra di voi", ha aggiunto la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giustizia schlein indecente baratto in maggioranza unico collante tra voi

"Vi serve questa riforma come baratto al vostro interno, un baratto indecente tra riforma della giustizia, autonomia e premierato.

Schlein ha anche definito il «sorteggio per eleggere i componenti del Csm» uno «scempio».

