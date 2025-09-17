**Giustizia | Schlein ' fastidio per giudici vizio da tempi Berlusconi volete comando assoluto' **

Roma, 17 set (Adnkronos) - "Quello contro la magistratura è un disegno antico. Un vecchio vizio dai tempi di Berlusconi. Ha radici antiche il fastidio per i giudici visto come limite al comando assoluto", perchè "non accettate di essere sottoposti alle leggi come tutti gli altri". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

