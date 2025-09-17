**Giustizia | Schlein ' dal governo strategia per coprire fallimenti colpa sempre agli altri' **

Roma, 17 set (Adnkronos) - Quella del governo è "una strategia precisa, che serve a coprire i fallimenti dell'azione di governo. Danno la colpa a qualcun'altro per fingere che gli insuccessi che fioccano non sono conseguenza dell'incoerenza e insipienza del governo ma responsabilità di altri: governi precedenti, immigrati, la sinistra, i manifestanti, i sindacati e oggi i giudici". Lo ha detto Elly Schlein, in aula alla Camera, sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

