Giustizia | Pd interviene in blocco nella notte alla Camera Schlein iscritta a parlare
Roma, 17 set (Adnkronos) - Seduta fiume alla Camera sulla riforma della separazione delle carriere. Nella notte a garantire la continuità del dibattito sono stati soltanto i deputati del Partito democratico, che sono intervenuti in blocco. Mentre questa mattina, dopo la pausa tecnica delle 7.30, i lavori si sono fermati per l'assenza del governo in aula: "Una dimostrazione della scarsa attenzione con cui la maggioranza tratta una riforma costituzionale che la sua stessa propaganda definisce 'epocale'", sottolinea il Pd. "Quella in corso è una forzatura gravissima, decisa dalla maggioranza e inspiegabilmente avallata dalla presidenza della Camera -ha sottolineato la capogruppo del Pd, Chiara Braga, intervenendo in aula- che ha piegato il calendario parlamentare all'agenda della propaganda dell'esecutivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: giustizia - interviene
Riforma della giustizia, Nordio interviene in Senato
Minaccia il suicidio dopo la denuncia del prete, interviene la Diocesi: "Fiducia in giustizia ecclesiastica"
De Laurentiis Lega, la “guerra” finisce con una multa: la sconfitta politica del presidente. Il tentativo di fermare Simonelli con un ricorso alla giustizia ordinaria costa caro al Napoli. La FIGC interviene e sanziona il club
Enzo Scalese, segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, interviene sul futuro degli addetti della giustizia assunti con il PNRR. "Senza di loro, il sistema collassa". - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza, il decreto è legge tra le proteste: 14 nuovi reati e nove aggravanti. Ecco tutte le novità; Sea Watch, Berlino e Parigi all'Italia: Soccorso in mare non è reato. Salvini: Non prendiamo lezioni. Di …; “Team Vannacci – Ezra Pound” a Rapallo: interviene il circolo PD.
Giustizia: Pd interviene in blocco nella notte alla Camera, Schlein iscritta a parlare - Seduta fiume alla Camera sulla riforma della separazione delle carriere. Si legge su iltempo.it
Giustizia: Pd-M5s-Avs, tre ore di interventi in aula sulla riforma - Interverranno per poco meno di tre ore (163 minuti, per la precisione) in aula alla Camera i deputati del Pd, del M5s e di ... Scrive iltempo.it