Giustizia | Pd interviene in blocco nella notte alla Camera Schlein iscritta a parlare

Roma, 17 set (Adnkronos) - Seduta fiume alla Camera sulla riforma della separazione delle carriere. Nella notte a garantire la continuità del dibattito sono stati soltanto i deputati del Partito democratico, che sono intervenuti in blocco. Mentre questa mattina, dopo la pausa tecnica delle 7.30, i lavori si sono fermati per l'assenza del governo in aula: "Una dimostrazione della scarsa attenzione con cui la maggioranza tratta una riforma costituzionale che la sua stessa propaganda definisce 'epocale'", sottolinea il Pd. "Quella in corso è una forzatura gravissima, decisa dalla maggioranza e inspiegabilmente avallata dalla presidenza della Camera -ha sottolineato la capogruppo del Pd, Chiara Braga, intervenendo in aula- che ha piegato il calendario parlamentare all'agenda della propaganda dell'esecutivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

