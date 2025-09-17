Dal 100% della Corte d’appello di Potenza al 100% del tribunale di Palermo (sezione II e IV penale, e Lavoro), dal 98% della Corte d’appello di Bologna al 97% del tribunale di Mantova, dal 90% del tribunale di Termini Imerese al 99% del tribunale di Matera e all’85% del tribunale di Cremona: sono queste, secondo gli organizzatori, le percentuali di adesione allo sciopero dei precari della giustizia assunti con risorse Pnrr promosso oggi dalla Fp Cgil, con presidi in tutta Italia. Il sindacato, in una nota, parla anche del 95% di adesione a Genova, 90% a Brescia, 81% a Reggio Emilia, 93% a Lagonegro, 95% a Ferrara, 90% a Napoli nord, 85% al Tribunale e alla Corte di Appello di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giustizia, altissima l’adesione allo sciopero dei precari anche in città