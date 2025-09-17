“Questa vertenza riguarda in Umbria circa 120 lavoratori di cui un centinaio nella provincia di Perugia. Parliamo di un terzo dei lavoratori complessivi del sistema ‘ giustizia ’ umbro: su 150 persone che lavorano al tribunale di Perugia, una cinquantina sono precari e rischiano di non vedersi rinnovare il contratto di lavoro”. È quanto ha ricordato con preoccupazione Michele Agnani, segretario regionale della Fp Cgil Umbria, all’uscita dalla Prefettura di Perugia, dopo l’incontro avuto con il vicecapo di gabinetto del prefetto, Marco Migliosi. “I dati che abbiamo fornito hanno sorpreso lo stesso vicecapo di gabinetto” –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giustizia, 120 precari in piazza