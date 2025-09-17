Giuseppe Cennamo tra cinema moda e passerelle internazionali

Bollicinevip.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Un giovane talento di Crispano racconta il suo percorso nello spettacolo, tra shooting, sfilate, televisione e sogni cinematografici, mostrando determinazione e passione per la scena. Giuseppe Cennamo ha 21 anni, vive a Crispano, in Campania, e sogna un futuro tra set, passerelle e palcoscenici internazionali. Con i suoi 1,87 di altezza, occhi e capelli castani e un’indole determinata, ha già mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra shooting, sfilate e set televisivi. Parla italiano, inglese e spagnolo, ma è il linguaggio della scena quello in cui vuole esprimersi davvero. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

giuseppe cennamo tra cinema moda e passerelle internazionali

© Bollicinevip.com - Giuseppe Cennamo tra cinema, moda e passerelle internazionali

In questa notizia si parla di: giuseppe - cennamo

Giuseppe Cennamo tra cinema, moda e passerelle internazionali.

Giuseppe Veneziano mescola arte, cinema e fiction a Lucca - Giuseppe Veneziano, artista della scena contemporanea italiana, esponente di punta del movimento New Pop e del gruppo Italian Newbrow, è protagonista con la mostra 'Art fiction' a Lucca Film Festival ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Cennamo Cinema Moda