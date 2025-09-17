Giuseppe Cennamo tra cinema moda e passerelle internazionali
. Un giovane talento di Crispano racconta il suo percorso nello spettacolo, tra shooting, sfilate, televisione e sogni cinematografici, mostrando determinazione e passione per la scena. Giuseppe Cennamo ha 21 anni, vive a Crispano, in Campania, e sogna un futuro tra set, passerelle e palcoscenici internazionali. Con i suoi 1,87 di altezza, occhi e capelli castani e un’indole determinata, ha già mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra shooting, sfilate e set televisivi. Parla italiano, inglese e spagnolo, ma è il linguaggio della scena quello in cui vuole esprimersi davvero. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
