Giuliano UGL | Governo intervenga sull' abolizione del vincolo di esclusività
A meno di quattro mesi dalla scadenza della norma che ha temporaneamente abolito il vincolo di esclusività per i professionisti sanitari dipendenti del SSN – esclusi i medici – nessuna risposta, nessun provvedimento, nessun segnale. Solo un assordante silenzio istituzionale che sa di disinteresse e di abbandono nei confronti di un'intera categoria di lavoratori già provata da anni di sacrifici. “La misura sperimentale che ha permesso agli operatori sanitari non medici di esercitare anche in libera professione ha rappresentato un timido, ma importante passo avanti. E adesso? Tutto tace. Il tempo passa, e chi deve decidere resta a guardare, condannando probabilmente migliaia di professionisti all'ennesima beffa,” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sanità, Giuliano (UGL): "Crollano le domande di ammissione ai corsi di laurea in Infermieristica. Il governo intervenga"
Sanità, Giuliano (UGL): “Crollano le domande di ammissione ai corsi di laurea in Infermieristica. Il Governo intervenga o Livelli di Assistenza Essenziale a rischio”
Sanità, Giuliano (UGL): “Crollano le domande di ammissione ai corsi di laurea in Infermieristica. Il Governo intervenga o Livelli di Assistenza Essenziale a rischio”
