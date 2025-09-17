Giuliacci annuncia la burrasca di settembre | caldo addio la data

Settembre non smette di sorprendere. Dopo un avvio di mese instabile, l'Italia si prepara a vivere una nuova altalena di condizioni meteo che accompagnerà il Paese fino ai primi giorni di ottobre. A delineare il quadro è il colonnello Mario Giuliacci, che nelle sue ultime previsioni conferma tre fasi ben distinte: prima un anticiclone con temperature sopra la media, poi l'arrivo della cosiddetta burrasca di settembre, e infine un ritorno a condizioni tipicamente autunnali. La prima fase: caldo sopra le medie In un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci, l'esperto spiega che tra il 18 e il 21 settembre al Nord (con gli effetti che si protrarranno fino al 25 al Sud) sarà l'anticiclone a dominare la scena. 🔗 Leggi su Iltempo.it

