Giulia De Lellis furiosa per la fake news sulla nascita della figlia con tanto di foto fake

Giulia De Lellis, in attesa della sua prima figlia Priscilla con il rapper Tony Effe, è stata vittima di una fake news che in poche ore ha fatto il giro dei social. Alcune pagine hanno diffuso la foto di una neonata, spacciandola per la sua bambina già venuta al mondo. Una notizia falsa che l’influencer ha smentito con fermezza, visibilmente scossa. «Qui non si tratta di gossip, ma di rispetto. Annunciare al posto di altri una nascita, o peggio ancora una perdita, è una violenza», ha scritto nelle sue storie su Instagram, accusando chi ha diffuso la fake news di aver superato ogni limite. News Giulia De Lellis prepara la borsa per il parto e. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Giulia De Lellis furiosa per la fake news sulla nascita della figlia (con tanto di foto fake)

