Giulia De Lellis e le fake news sulla gravidanza: "È violenza, non è gossip"

La 29enne è in dolce attesa di Priscilla, la prima figlia con Tony Effe: c'è chi ha svelato che sarebbe già nata, ma lei smentisce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

«Datevi una ca**o di regolata»: la nota influencer Giulia De Lellis si sfoga dopo che una pagina ha diffuso sui social la finta notizia della nascita della figlia PriscillaLe sue parole - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis sfoggia il pancione al mare con Tony Effe: guarda le foto #20agosto - X Vai su X

