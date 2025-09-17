Quello che è accaduto a Giulia De Lellis ha dell’incredibile, e non sorprende che l’influencer sia esplosa con uno sfogo durissimo sui social. Proprio nel momento più delicato della sua vita, in attesa della sua prima figlia con Tony Effe, qualcuno ha superato ogni limite. Su Facebook, infatti, è comparso un post che annunciava la presunta nascita della bambina – notizia completamente falsa – corredato da una foto di una neonata che, ovviamente, non ha nulla a che fare con la coppia. A rendere la situazione ancora più grave è la presenza di una dedica inventata, firmata a nome della De Lellis, che lei stessa ha categoricamente smentito. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giulia De Lellis così furiosa non l’avete mai vista: è arrabbiata e ha ragione, è successo un fatto grave!