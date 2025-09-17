Giulia De Lellis così furiosa non l’avete mai vista | è arrabbiata e ha ragione è successo un fatto grave!

Donnapop.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che è accaduto a Giulia De Lellis ha dell’incredibile, e non sorprende che l’influencer sia esplosa con uno sfogo durissimo sui social. Proprio nel momento più delicato della sua vita, in attesa della sua prima figlia con Tony Effe, qualcuno ha superato ogni limite. Su Facebook, infatti, è comparso un post che annunciava la presunta nascita della bambina – notizia completamente falsa – corredato da una foto di una neonata che, ovviamente, non ha nulla a che fare con la coppia. A rendere la situazione ancora più grave è la presenza di una dedica inventata, firmata a nome della De Lellis, che lei stessa ha categoricamente smentito. 🔗 Leggi su Donnapop.it

giulia de lellis cos236 furiosa non l8217avete mai vista 232 arrabbiata e ha ragione 232 successo un fatto grave

© Donnapop.it - Giulia De Lellis così furiosa non l’avete mai vista: è arrabbiata e ha ragione, è successo un fatto grave!

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

L’accessorio da avere in estate è la borsa di paglia a cuore (come quella di Giulia De Lellis)

Giulia De Lellis, l’abito lungo e coloratissimo con pancione a vista a Forte dei Marmi

giulia de lellis cos236"Giulia De Lellis e Tony Effe figlia: è nata", la fake news virale: "Che paura..." - Sui social con tanto di foto della neonata c'è chi annuncia l'arrivo della piccola Priscilla. Scrive corrieredellosport.it

giulia de lellis cos236È nata Priscilla, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis? L'influencer romana va su tutte le furie... - È bastato un post su Facebook a trasformare un momento privato in un caso pubblico di disinformazione. Come scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Cos236