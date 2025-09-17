Giugliano-Varcaturo | Violenza di genere Terrore in casa Sei grassa! Sei brutta! e picchia figlia e moglie

Carabinieri arrestano 61enne. Per le due vittime un totale di 84 giorni di prognosi . Quando i carabinieri sono entrati in casa, le urla e la voce tremolante della donna che aveva chiesto aiuto al 112 hanno preso forma. Sangue sul pavimento e sull’interruttore della luce che era accanto a una porta danneggiata e in parte divelta frutto di una violenza inaudita. Sono da poco trascorse le 8 del mattino quando la centrale operativa della compagnia carabinieri di Giugliano in Campania riceve una telefonata. La richiesta di aiuto parte da un’abitazione nella frazione di Varcaturo. A parlare una donna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it