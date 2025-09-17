Giugliano-Varcaturo | Violenza di genere Terrore in casa Sei grassa! Sei brutta! e picchia figlia e moglie

Puntomagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carabinieri arrestano 61enne. Per le due vittime un totale di 84 giorni di prognosi . Quando i carabinieri sono entrati in casa, le urla e la voce tremolante della donna che aveva chiesto aiuto al 112 hanno preso forma. Sangue sul pavimento e sull’interruttore della luce che era accanto a una porta danneggiata e in parte divelta frutto di una violenza inaudita. Sono da poco trascorse le 8 del mattino quando la centrale operativa della compagnia carabinieri di Giugliano in Campania riceve una telefonata. La richiesta di aiuto parte da un’abitazione nella frazione di Varcaturo. A parlare una donna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giugliano - varcaturo

Controlli a Varcaturo: multe, denunce e sequestri sulla fascia costiera di Giugliano

Giugliano, lite tra ragazzini in un camping a Varcaturo: accoltellato un 15enne, arrestato un ragazzo di 18 anni

Giugliano, lite a Varcaturo: accoltellato un 15enne, arrestato un ragazzo di 18 anni. Le parole prima di accasciarsi: «Frà mi hai colpito?»

Violenza a Giugliano, picchia e aggredisce compagna: arrestato 48enne; L'ex voleva ucciderla (con l'aiuto di due complici): Gaia scappa e lo denuncia; Colpisce la ex con un coltello davanti ai loro 3 figli, bloccato dai carabinieri.

giugliano varcaturo violenza genereTerrore in famiglia, 61enne picchia selvaggiamente moglie e figlia - Carabinieri arrestano 61enne. Si legge su laprovinciaonline.info

Terrore domestico a Varcaturo: arrestato 61enne per violenza su moglie e figlia - Una scena agghiacciante ha scosso la tranquillità di Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, dove un uomo di 61 anni è stato arrestato Terrore domestico a Varcaturo: arrestato 61enne ... Secondo marigliano.net

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Varcaturo Violenza Genere