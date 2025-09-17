Giro di Lussemburgo | Romain Grégoire si prende la prima tappa in volata quarto Vendrame
Si apre nel segno di Romain Grégoire l’edizione numero ottantacinque del Giro di Lussemburgo. Il francese in forza alla Groupama – FDJ ha tagliato per primo il traguardo in occasione della tappa inaugurale della corsa al termine di una frazione lunga di 152.8 che ha visto la partenza e l’arrivo (in leggera salita) proprio nella Capitale. Il transalpino nello specifico ha avuto la meglio dopo una volata lunghissima lanciata da lui stesso quando ancora mancavano circa 300 metri all’arrivo. Prova di forza consistente per il corridore che, nella fattispecie, ha tenuto a debita distanza M arijn Van Den Berg (EF Education-EasyPost), il quale si è dovuto accontentare della piazza d’onore malgrado abbia tenuto costantemente la ruota del diretto avversario, senza però riuscire a trovare lo scatto decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
